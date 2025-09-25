Inscription
#Essais

De la reconnaissance des Pygmées du sud Cameroun

Daniel Anatole Nkala

ActuaLitté
Dans l'imaginaire collectif, surtout en Afrique centrale, les Pygmées sont souvent perçus comme étant hors du courant principal de la civilisation. Parfois, ils sont même utilisés comme un symbole de l'humanité primitive, ce qui peut conduire à leur exploitation et à leur marginalisation. Ceux qui les côtoient les considèrent alors comme des êtres inférieurs, qu'ils peuvent opprimer sans scrupule. Ce texte ne se contente pas de présenter la routine quotidienne des Pygmées. Il propose également des suggestions pour améliorer leur prise de conscience de leur propre condition sociale, favoriser l'adaptation de leurs modes de vie aux milieux qu'ils partagent et promouvoir leur indépendance. L'ouvrage se nourrit de la perspective critique développée à l'Ecole de Francfort. Il aborde ainsi le thème de la domination vécue par les Pygmées, en s'appuyant à la fois sur les idées de Charles Taylor, qui se concentre sur la protection des groupes minoritaires dans une société multiculturelle, et sur celles de Nancy Fraser, qui insiste sur l'importance de la reconnaissance et de la redistribution pour favoriser un vivre-ensemble harmonieux dans les communautés fragiles.

Par Daniel Anatole Nkala
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Daniel Anatole Nkala

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Ethnologie et anthropologie

De la reconnaissance des Pygmées du sud Cameroun

Daniel Anatole Nkala

Paru le 25/09/2025

108 pages

Editions L'Harmattan

13,00 €

9782336565033
