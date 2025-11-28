Inscription
#Essais

Atlas économique de la France

A préciser, Ouest-France

Comprendre tous les pans de notre économie française à travers une quarantaine de cartes, c'est l'objet de l'Atlas économique national 2025. Réalisé par APINews aux Editions Ouest France, cet ouvrage de 80 pages dresse un panorama complet de la situation économique française : attractivité des grandes métropoles, typologie des entreprises bleu-blanc-rouge, démographie comparée, poids des différents secteurs d'activité, innovation, tourisme... Un atlas indispensable et inédit, permettant, en un coup d'oeil, de décrypter les dynamiques économiques dans nos territoires. Il traite les sujets économiques de manière originale, sous forme de cartographies et d'infographies (schémas, camemberts...). Données et statistiques sont ainsi présentées de façon visuelle très attrayante (datavisualisations)

Chez Ouest-France

Ouest-France

Economie française

Paru le 05/12/2025

80 pages

Ouest-France

14,90 €

9782737392474
