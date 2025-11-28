Atlas économique de la France

Comprendre tous les pans de notre économie française à travers une quarantaine de cartes, c'est l'objet de l'Atlas économique national 2025. Réalisé par APINews aux Editions Ouest France, cet ouvrage de 80 pages dresse un panorama complet de la situation économique française : attractivité des grandes métropoles, typologie des entreprises bleu-blanc-rouge, démographie comparée, poids des différents secteurs d'activité, innovation, tourisme... Un atlas indispensable et inédit, permettant, en un coup d'oeil, de décrypter les dynamiques économiques dans nos territoires. Il traite les sujets économiques de manière originale, sous forme de cartographies et d'infographies (schémas, camemberts...). Données et statistiques sont ainsi présentées de façon visuelle très attrayante (datavisualisations)