Sans phrasé sentencieux ces Cent phrases de Shan sobres et denses rendent singulièrement sensible la souple vigueur de la Voie-Vertu taoïste. Elles révèlent et ravivent la force dans la faiblesse, la fermeté dans l'instabilité, l'assurance dans l'incertitude : Une stabilité véritable est justement une stabilité instable. Elles méditent sur l'art et l'amour, inséparablement : Dessinécrirepeindre : c'est faire l'amour à distance. Une sérénité à vivre-à dire et à portée malgré tout : Il faut vivre la vie. Ne pas laisser la vie TE vivre. Détermination et liberté de La poésie, cette part imprévisible de la langue... Christian Cavaillé