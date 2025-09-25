Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Cent phrases de Shan

Anne-Marie Jeanjean, Shanshan Sun

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sans phrasé sentencieux ces Cent phrases de Shan sobres et denses rendent singulièrement sensible la souple vigueur de la Voie-Vertu taoïste. Elles révèlent et ravivent la force dans la faiblesse, la fermeté dans l'instabilité, l'assurance dans l'incertitude : Une stabilité véritable est justement une stabilité instable. Elles méditent sur l'art et l'amour, inséparablement : Dessinécrirepeindre : c'est faire l'amour à distance. Une sérénité à vivre-à dire et à portée malgré tout : Il faut vivre la vie. Ne pas laisser la vie TE vivre. Détermination et liberté de La poésie, cette part imprévisible de la langue... Christian Cavaillé

Par Anne-Marie Jeanjean, Shanshan Sun
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Anne-Marie Jeanjean, Shanshan Sun

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cent phrases de Shan par Anne-Marie Jeanjean, Shanshan Sun

Commenter ce livre

 

Cent phrases de Shan

Shanshan Sun

Paru le 25/09/2025

122 pages

Editions L'Harmattan

13,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336563145
9782336563145
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.