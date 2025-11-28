Inscription
#Beaux livres

Pur beurre

Collectif, Ouest-France

ActuaLitté
Un guide du bien manger fait exclusivement par des journalistes bretons en Bretagne ! Avec toute l'équipe de Bretons en cuisine, on s'est dit : "Cela fait dix ans qu'on est sur le terrain, qu'on fait des rencontres, qu'on trouve des adresses : on était légitimes à créer un guide avec nos coups de coeur". Nous avons donc recensé nos bonnes adresses. Cela signifie qu'on y mange bien et, surtout, on s'est rendu compte que ce sont des gens qui font attention à leur environnement et à leurs équipes. Bien sûr, nous ne sommes pas exhaustifs. Vous pourrez y retrouver des restaurants, des commerces de bouche ou encore des magasins de producteurs.

Auteur

Collectif, Ouest-France

Editeur

Ouest-France

Genre

Guides gastronomiques

Paru le 28/11/2025

192 pages

Ouest-France

15,90 €

9782737392436
