Queutard légendaire VS Cul d'acier Tome 3

Au lycée préfectoral de Hachitne, plus communément appelé lycée de Haten, deux élèves font parler d´eux... Le queutard légendaire Iori Mikagura, qui passe son temps à séduire toutes les filles qu´il croise 365 jours par an, et Minami Sena, un vrai trou du cul ambulant qui passe son temps à rejeter tous ceux qui s´approchent de lui pour mater son fessier d´acier. Mikagura et Sena décident ainsi de se livrer à une véritable bataille de sexe ! Mais ils vont devoir faire face à des sentiments inattendus...