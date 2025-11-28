Inscription
#Manga

Queutard légendaire VS Cul d'acier Tome 3

Totofumi

Au lycée préfectoral de Hachitne, plus communément appelé lycée de Haten, deux élèves font parler d´eux... Le queutard légendaire Iori Mikagura, qui passe son temps à séduire toutes les filles qu´il croise 365 jours par an, et Minami Sena, un vrai trou du cul ambulant qui passe son temps à rejeter tous ceux qui s´approchent de lui pour mater son fessier d´acier. Mikagura et Sena décident ainsi de se livrer à une véritable bataille de sexe ! Mais ils vont devoir faire face à des sentiments inattendus...

Chez Taifu Comics

Auteur

Totofumi

Editeur

Taifu Comics

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

Queutard légendaire VS Cul d'acier Tome 3

Paru le 28/11/2025

186 pages

Taifu Comics

9,35 €

9782375065235
