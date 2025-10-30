Lecture suivie CE Histoires à dévorer

Le fichier d'exploitation de la lecture suivie A la cour du Roi-Soleil pour accompagner vos élèves de CE dans leur parcours de lecteur et construire leur culture littéraire ! Les objectifs pédagogiques : Lire et comprendre un récit historique court et accessible. Identifier la structure d'un récit (situation initiale, péripéties, résolution). Analyser les personnages : motivations, évolutions, rôles. Travailler le vocabulaire lié à la cour, au pouvoir, et à l'époque de Louis XIV. Le fichier d'exploitation : Une réponse à l'ensemble des objectifs issus des nouveaux programmes 2025 : construire une relation entre l'enfant et le livre, dans le cadre du parcours de lecteur ; comprendre un texte ; lire de manière autonome des oeuvres complètes et variées. Une programmation modulable : 3 à 4 semaines d'étude de chaque livre + 2 à 3 semaines de prolongements (production d'écrits, activités-jeux, mises en réseau, évaluation...), avec 2 séances de 30 minutes par semaine. Des fiches enseignant clé en main : compétences travaillées, objectifs de chaque exercice, conseils de différenciation, activités complémentaires autour du livre (mise en réseau) et évaluations. Des activités riches et variées pour une compréhension approfondie de l'oeuvre : activités en autonomie, en groupe ou en collectif, oral et production d'écrits. Pour chaque fiche élève, deux parcours différenciés (niveau et niveau ) et des modalités de travail différentes pour s'adapter aux besoins de tous les élèves de CE1, de CE2 ou de CE1-CE2. Une correction simple et rapide : une version facsimilée corrigée pour chaque fiche. En + : un espace numérique avec toutes vos ressources au même endroit (avec l'achat des pochettes) : Les albums, les documentaires... à vidéoprojeter pour travailler le rapport textes/images. Les audios des textes pour permettre aux élèves en difficulté d'accéder au contenu littéraire. Une fonctionnalité spécifique dans l'application pour faciliter la lecture des élèves DYS. Les fiches à imprimer et les corrigés à vidéoprojeter. En savoir plus sur la collection : https : //www. calameo. com/read/005358335c091acf2c224