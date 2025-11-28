Inscription
#Essais

La Grande Armée

Jean-François Brun

Fruit de vingt années de travail, cet ouvrage analyse de façon systémique la Grande Armée : la première partie décrit de façon détaillée l'outil militaire organisé pour mettre en oeuvre les principes d'action retenus par l'Empereur aux niveaux opératif et tactique. L'étude va des structures de commandement aux unités élémentaires, en passant par les pions de manoeuvre (corps d'armée et divisions) et les éléments spécialisés (réserve de cavalerie, grand parc). La seconde partie est composée de fiches thématiques (effets du feu, organisation des différentes armes, logistique, organigrammes...) mêlant paragraphes de synthèse et données chiffrées détaillées. Un effort particulier de présentation des logiques d'interdépendance et de cohérence entre les diverses entités composant la Grande Armée permet d'offrir une sorte de manuel des forces napoléoniennes. Volontairement accessible aux profanes de la chose militaire, l'ouvrage vise à combler un vide des études historiques en ce domaine. "Un travail essentiel et de référence". Casoar. "Jean-François Brun. On peut y aller les yeux fermés". Thierry Lentz

Par Jean-François Brun
Chez Pierre de Taillac

|

Auteur

Jean-François Brun

Editeur

Pierre de Taillac

Genre

Empire

La Grande Armée

Jean-François Brun

Paru le 02/01/2026

580 pages

Pierre de Taillac

25,00 €

9782364453258
