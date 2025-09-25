L'art de la viande à travers le regard passionné d'un boucher nouvelle génération. Bonne Pitance est un orfèvre dans son domaine. Boucher de formation, amoureux de la bonne viande, il prône une consommation raisonnée dans le cadre d'une production responsable. Au menu - Un petit dictionnaire culinaire pour connaître les différents morceaux : savoir lesquels choisir pour quels plats et apprendre à tous les cuisiner pour ne rien gâcher. - Des tutos pas à pas pour acquérir les techniques de pro du ficelage des rôtis, des tournedos et des paupiettes. - Des recettes généreuses , entre grands classiques du terroir (boeuf bourguignon, cassoulet), plats qui réconcilient avec les pièces de viande oubliées (tête de veau sauce gribiche, lasagnes de joues de porc confites) et créations (côte de veau bucatini & crème de blettes, curry de cochon).