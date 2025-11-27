Inscription
#Essais

Les élections municipales

Lucie Guchet

ActuaLitté
Ce petit guide a pour vocation à vous expliquer tous les tenants et les aboutissants des règles et problématiques touchant aux élections municipales elles-mêmes, et aux élus municipaux qu'elles vont désigner. Combien gagne un maire, un adjoint, quels sont les pouvoirs d'un maire, quels sont les domaines d'intervention de la commune, combien une commune dépense-t-elle par habitant... ? Electeurs, futurs candidats ou listiers touveront dans ce guide pratique toutes les réponses claires et simples à leurs interrogations, et pourront évaluer leurs réelles connaissances concernant ces prochaines élections. - Elections municipales : organisation, candidats, listes, contrôle, financement, communication, scrutin... - Le conseil municipal, le maire et les adjoints : mise en place, attributions, fonctionnement, pouvoirs, contrôle, démocratie locale... - Statut de l'élu : formation, responsabilités civile et pénale, protections civile et pénale, crédit d'heures, indemnités et frais, retraite, fin du mandat... - Domaines d'intervention : urbanisme, action sociale, marchés publics, police municipale, voirie et transports, enseignement, assainissement... - Budget communal : définition, structure, fonctionnement, comptabilité, contrôle... Mais sont exposées également toutes les précisions concernant la gestion du personnel communal (cadre national, administration locale, recrutement et gestion...), des services publics communaux (gestion, droit des usagers, tarification...), des relations avec les partenaires de la commune (intercommunalité, département, région, préfecture, DDE, DDASS...), les interventions dans le domaine économique...

Paru le 27/11/2025

204 pages

19,00 €

9782867397882
