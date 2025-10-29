15 grands auteurs de bd western retracent les aventures de femmes audacieuses Pionnières, artistes, aventurières ou guerrières, elles ont bravé la solitude, la violence et les préjugés pour faire entendre leur voix dans un monde d'hommes. Women of the West dresse le portrait de ces femmes audacieuses, souvent oubliées de l'Histoire, mais essentielles à la construction de l'Ouest américain. A travers des récits poignants et des illustrations puissantes, cet album met en lumière des destins hors du commun, marqués par le courage, la liberté et la soif de justice. Redécouvrez l'épopée de l'Ouest comme vous ne l'avez jamais lue : du point de vue de celles qui l'ont vécue...