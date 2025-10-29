Le poids des mots

Le retour de la brigade du rire ! Entre deux cambriolages, la réalisation de portraits-robots, et quelques radars bien cachés, la brigade du Chef Dugorgeon se retrouve embarquée dans une enquête dans le monde hippique. Direction les hippodromes et les plus excités des turfistes. Avec JP, Leteigneux et les autres, il y a toutes les chances que nos gendarmes fassent monter les petits jockeys sur leurs grands chevaux.