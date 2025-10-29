Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Le poids des mots

Olivier Sulpice, Christophe Cazenove, Bast

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le retour de la brigade du rire ! Entre deux cambriolages, la réalisation de portraits-robots, et quelques radars bien cachés, la brigade du Chef Dugorgeon se retrouve embarquée dans une enquête dans le monde hippique. Direction les hippodromes et les plus excités des turfistes. Avec JP, Leteigneux et les autres, il y a toutes les chances que nos gendarmes fassent monter les petits jockeys sur leurs grands chevaux.

Par Olivier Sulpice, Christophe Cazenove, Bast
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Olivier Sulpice, Christophe Cazenove, Bast

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Humour

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le poids des mots par Olivier Sulpice, Christophe Cazenove, Bast

Commenter ce livre

 

Le poids des mots

Olivier Sulpice, Christophe Cazenove, Bast

Paru le 29/10/2025

48 pages

Bamboo Editions

11,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041113019
9791041113019
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.