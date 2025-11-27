Inscription
#Essais

Approvisionnements en métaux critiques

David Lolo, Jonathan Fellous

Depuis les années 2010, les épisodes de tensions d'approvisionnements en minerais et métaux ont mis en lumière tout à la fois les fortes dépendances de l'Europe aux pays tiers - à la Chine notamment, et la criticité de ces matières premières dans les activités industrielles et plus encore dans les transitions énergétique et numérique. Du lithium à l'aluminium en passant par le titane ou les terres rares, les minerais et métaux "critiques" font l'objet d'une préoccupation croissante des décideurs publics européens, qui en appellent à une sécurisation des approvisionnements. Mais par delà les ambitions publiques, ce chantier est-il bien à l'agenda des entreprises elles-mêmes ? Si oui, comment s'y prennent-elles ? Par une enquête de terrain inédite réalisée auprès d'un panel d'entreprises, de porteurs de projets et d'experts de l'écosystème, cet ouvrage apporte des éléments d'éclairage sur les différents leviers d'action à la portée des entreprises, de la couverture financière à la relocalisation d'activités minières, et sur les grands arbitrages en cours au sein de l'industrie française. Cette Note s'adresse aux dirigeants d'entreprises, décideurs publics, chercheurs, étudiants et citoyens souhaitant comprendre les enjeux de la sécurisation des approvisionnements à l'échelle des entreprises.

Presses des Mines

Genre

Métaux

Approvisionnements en métaux critiques

Paru le 27/11/2025

22,00 €

9782385427399
