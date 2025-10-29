Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman jeunesse

Et ben moi, ma Sister...

Christophe Cazenove, William, Florane Poinot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les Sisters en roman, c'est nikol crème ! Pour Nath, son Brother Didjé est le meilleur en tout. C'est n'importe nawak ! Pour prouver que c'est bien sa Sister Wendy, la plus forte de la terre entière, Marine l'inscrit au concours de kung-fu de Pom-les-Bains. La blondinette, qui déteste avoir tort, s'improvise coach sportive et entraîne l'adolescente sans relâche. Qui de Didjé, le Brother de Nath, ou de Wendy, la Sister de Marine, remportera la première place du concours ? A vos pronostics !

Par Christophe Cazenove, William, Florane Poinot
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Christophe Cazenove, William, Florane Poinot

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Et ben moi, ma Sister... par Christophe Cazenove, William, Florane Poinot

Commenter ce livre

 

Et ben moi, ma Sister...

Florane Poinot

Paru le 29/10/2025

96 pages

Bamboo Editions

5,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041110544
9791041110544
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.