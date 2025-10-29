Et ben moi, ma Sister...

Les Sisters en roman, c'est nikol crème ! Pour Nath, son Brother Didjé est le meilleur en tout. C'est n'importe nawak ! Pour prouver que c'est bien sa Sister Wendy, la plus forte de la terre entière, Marine l'inscrit au concours de kung-fu de Pom-les-Bains. La blondinette, qui déteste avoir tort, s'improvise coach sportive et entraîne l'adolescente sans relâche. Qui de Didjé, le Brother de Nath, ou de Wendy, la Sister de Marine, remportera la première place du concours ? A vos pronostics !