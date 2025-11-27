Enquête sur les représentations de la Résurrection

La Résurrection est au coeur du message chrétien, comme Paul le rappelle aux Corinthiens, et sa place est centrale dans la liturgie catholique. Mais Odile Ponton constate que beaucoup de chrétiens refusent d'y croire et butent sur la proclamation de la victoire du Christ sur la mort. "[Ils] ne voient pas comment leur vie de croyants est concernée par celle-ci, en quoi la Résurrection peut changer leur façon de vivre et de croire" . D'autre part, certains sont gênés par la lecture littérale qui est faite des textes évangéliques : le tombeau vide et les apparitions pascales présentés comme des réalités objectives, accessibles aux sens, ne sont pas de l'ordre du "croyable" pour des esprits de notre temps. La plupart des ouvrages catholiques sur la Résurrection sont des reprises du Catéchisme officiel de 1992 qui ne tiennent pas compte des avancées de l'exégèse et leur langage n'est pas accessible à tous. La démarche proposée ici par Odile Ponton consiste à faire un état de la question : d'abord partir d'une histoire des représentations de l'au-delà dans le Moyen-Orient ancien ; ensuite, réaliser un travail exégétique rigoureux sur les textes du Nouveau Testament, qui permet d'aller au plus près de l'événement-Résurrection pour caractériser ce qu'il fut. Dans une partie riche et originale, intitulée Lecture plurielle, l'auteure propose seize représentations différentes de l'événement par des chercheurs contemporains pour dire comment celui-ci ne cesse de susciter de multiples et fécondes interrogations. Puis, Odile Ponton montre en quoi la Résurrection peut transformer notre vie quotidienne et lui donner un sens. Elle parvient ainsi à la conclusion que, pour permettre à l'humanité d'affronter les défis qui se trouvent devant elle, le message de la Résurrection est plus que jamais indispensable, message devant lequel la toute-puissance des idéologies de haine et de violence finira par baisser les armes, car seul ce message de fraternité et d'humanité est porteur de vie.