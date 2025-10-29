Dans la tête d'un cheval

Le cheval nous reconnaît-il ? Comment se construit sa personnalité ? Peut-on lire ses émotions ? Sur quels sens se repose-t-il pour explorer son environnement ? Léa Lansade répond à toutes ces questions en retraçant l'histoire de cette espèce qui nous accompagne depuis des millénaires. Nourrie par des décennies de recherches éthologiques, notre relation au cheval nous permet aujourd'hui de mesurer sa sensibilité. Les multiples facettes du cheval et les étapes clés de sa vie sont élégamment mises en lumière par les illustrations de Marine Oussedik. Celles-ci soulignent l'importance d'observer le langage corporel et les expressions équines pour prendre soin de son compagnon tout en respectant son bien-être. Postface de Jessica Serra, directrice de la collection "Mondes animaux"