Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Dans la tête d'un cheval

Léa Lansade, Marine Oussedik, Jessica Serra

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le cheval nous reconnaît-il ? Comment se construit sa personnalité ? Peut-on lire ses émotions ? Sur quels sens se repose-t-il pour explorer son environnement ? Léa Lansade répond à toutes ces questions en retraçant l'histoire de cette espèce qui nous accompagne depuis des millénaires. Nourrie par des décennies de recherches éthologiques, notre relation au cheval nous permet aujourd'hui de mesurer sa sensibilité. Les multiples facettes du cheval et les étapes clés de sa vie sont élégamment mises en lumière par les illustrations de Marine Oussedik. Celles-ci soulignent l'importance d'observer le langage corporel et les expressions équines pour prendre soin de son compagnon tout en respectant son bien-être. Postface de Jessica Serra, directrice de la collection "Mondes animaux"

Par Léa Lansade, Marine Oussedik, Jessica Serra
Chez Humensciences

|

Auteur

Léa Lansade, Marine Oussedik, Jessica Serra

Editeur

Humensciences

Genre

Elevages domestiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dans la tête d'un cheval par Léa Lansade, Marine Oussedik, Jessica Serra

Commenter ce livre

 

Dans la tête d'un cheval

Léa Lansade

Paru le 29/10/2025

222 pages

Humensciences

28,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791040301684
9791040301684
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.