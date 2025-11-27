Inscription
#Roman francophone

D'un acteur... d'un pays

Olivier Coyette, Dieudonné Niangouna

ActuaLitté
A travers une réflexion sur comment faire du théâtre ici et maintenant, l'acteur vient nous parler comme un récit à l'orée de la grande nuit qui espère le matin. Cette ode à la création artistique nous ouvre un chemin à mesure que l'acteur déploie son récit qui seul devient un théâtre. C'est la parole qui crée par son surgissement, prend l'aspect d'un manifeste et l'acte d'une profession de foi théâtrale portée à nu pour donner à rêver, à espérer, à bâtir un théâtre qui nous parle. Dieudonné Niangouna, né en 1976 à Brazzaville (Congo), est auteur, metteur en scène, acteur et pédagogue. Après des études à l'Ecole nationale des Beaux-Arts, il crée la compagnie Les Bruits de la Rue en 1997 puis co-fonde le festival Mantsina-sur-Scène, dont il est aujourd'hui le directeur artistique. Remarqué au Festival d'Avignon en 2007, son travail rayonne désormais largement en Afrique, en Amérique latine et en Europe, où il est notamment invité au Berliner Ensemble en 2018. Ses textes sont essentiellement publiés aux Solitaires Intempestifs, et il a été distingué en 2021 par l'Académie Française pour l'ensemble de son oeuvre dramatique.

Par Olivier Coyette, Dieudonné Niangouna
Chez L'Espace d'un instant

|

Auteur

Olivier Coyette, Dieudonné Niangouna

Editeur

L'Espace d'un instant

Genre

Théâtre - Essais

D'un acteur... d'un pays

Dieudonné Niangouna

Paru le 06/11/2025

96 pages

L'Espace d'un instant

13,00 €

ActuaLitté
9782375720912
© Notice établie par ORB
