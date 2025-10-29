Le coup d'envoi

La tension est à son comble pour les élèves rescapés, encore sous le choc du drame qui a frappé l'un des leurs. Dehors, le danger rôde à chaque instant... mais la menace la plus redoutable pourrait bien se cacher à l'intérieur. Tandis que chacun tente de survivre comme il peut, des clans se forment, et certains sont prêts à tout pour sauver leur peau. Pendant ce temps, l'épidémie gagne du terrain et le gouvernement prend des mesures radicales... Dans cet enfer où morts et vivants se croisent, l'espoir s'amenuise un peu plus chaque jour.