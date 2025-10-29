Inscription
#Manga

Le coup d'envoi

Sang-Hee Lee, Dong-geun Joo

ActuaLitté
La tension est à son comble pour les élèves rescapés, encore sous le choc du drame qui a frappé l'un des leurs. Dehors, le danger rôde à chaque instant... mais la menace la plus redoutable pourrait bien se cacher à l'intérieur. Tandis que chacun tente de survivre comme il peut, des clans se forment, et certains sont prêts à tout pour sauver leur peau. Pendant ce temps, l'épidémie gagne du terrain et le gouvernement prend des mesures radicales... Dans cet enfer où morts et vivants se croisent, l'espoir s'amenuise un peu plus chaque jour.

Par Sang-Hee Lee, Dong-geun Joo
Chez Panini comics

|

Auteur

Sang-Hee Lee, Dong-geun Joo

Editeur

Panini comics

Genre

Chungnyun (seinen)

Le coup d'envoi

Dong-geun Joo trad. Sang-Hee Lee

Paru le 29/10/2025

Panini comics

16,00 €

ActuaLitté
9791039140522
