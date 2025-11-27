Inscription
#Roman francophone

La vie audacieuse des femmes qui écrivent

Eli Flory

ActuaLitté
Les portraits de 50 femmes écrivaines qui ont osé défier les conventions de leur époque pour redéfinir la littérature. Leur plume a ouvert des portes, brisé des tabous et transformé notre manière de penser. Une célébration du pouvoir libérateur et créatif de l'écriture féminine à travers les siècles. Une célébration du pouvoir libérateur et créatif de l'écriture féminine à travers les siècles Sei Shonagon et le Japon du Xe siècle. Marie de France et la société féodale du XIIe siècle. Anna Akhmatova et Marina Tsvetaieva sous Lénine et Staline. Charlotte Delbo, rescapée d'Auschwitz. Patti Smith dans l'Amérique des Sixties. Toni Morrison confrontée à la ségrégation raciale. Virginie Despentes ou Christine Angot face au scandale du viol et de l'inceste... Elles sont notre matrimoine littéraire. Avec ou sans enfants, lesbiennes, bi, hétéros, sous leur nom ou sous pseudo, libres ou en prison, partisanes d'une écriture féminine ou opposées à la féminisation du nom de " poète ", toutes ces femmes ont un point commun : elles écrivent. Des romans, des vers, du théâtre, des récits, des essais, des témoignages, des oeuvres d'avant-garde, dénonciatrices, censurées, nobélisées, pour gagner leur vie ou par plaisir, par nécessité vitale, au péril de leur vie. Cet ouvrage brosse les portraits de 50 femmes de lettres, depuis Sappho et Christine de Pisan, jusqu'à Annie Ernaux et Maylis de Kerangal, en passant par Louise Labé, Mme de Sévigné, George Sand, Louise Michel, Anna de Noailles, Colette, Virginia Woolf (en couverture), Albertine Sarrazin, Françoise Sagan, Marguerite Duras, Susan Sontag, Marie Ndiaye, ou encore Maryse Condé, récemment disparue. Leurs mots ont bouleversé la littérature, en tissant des imaginaires singuliers et de nouvelles façons d'être au monde.

Par Eli Flory
Chez L'Archipel

|

Auteur

Eli Flory

Editeur

L'Archipel

Genre

Littérature française

La vie audacieuse des femmes qui écrivent

Eli Flory

Paru le 27/11/2025

L'Archipel

25,00 €

ActuaLitté
9782359053371
