#Comics

Eddie Brock : Carnage

Charles Soule, Jesus Saiz, Juanan Ramírez

ActuaLitté
Eddie Brock connaît plutôt bien les symbiotes : il a été Venom, Anti-Venom, et même le redoutable Roi en Noir. Mais après les événements de VENOM WAR, il fusionne avec l'un des symbiotes les plus dangereux de tous : Carnage. Sera-t-il capable de dompter la soif de sang de cette créature ou sombrera-t-il à son tour dans la folie meurtrière ? Une nouvelle ère s'ouvre pour Eddie Brock, alors que Venom a changé d'hôte ! Charles Soule (Dark Vador) et Jesús Saiz (Punisher, Captain America) forment un duo de choc.

Par Charles Soule, Jesus Saiz, Juanan Ramírez
Chez Panini comics

Auteur

Charles Soule, Jesus Saiz, Juanan Ramírez

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

Eddie Brock : Carnage

Charles Soule, Jesus Saiz, Juanan Ramírez

Paru le 29/10/2025

Panini comics

18,00 €

ActuaLitté
9791039139502
