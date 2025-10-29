Eddie Brock : Carnage

Eddie Brock connaît plutôt bien les symbiotes : il a été Venom, Anti-Venom, et même le redoutable Roi en Noir. Mais après les événements de VENOM WAR, il fusionne avec l'un des symbiotes les plus dangereux de tous : Carnage. Sera-t-il capable de dompter la soif de sang de cette créature ou sombrera-t-il à son tour dans la folie meurtrière ? Une nouvelle ère s'ouvre pour Eddie Brock, alors que Venom a changé d'hôte ! Charles Soule (Dark Vador) et Jesús Saiz (Punisher, Captain America) forment un duo de choc.