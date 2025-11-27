Sans savoir où la luge s'arrêtera

Bernard Chambaz raconte le dernier combat de sa femme Anne contre le cancer, un récit poignant, d'une grande force évocatrice et poétique De septembre 2021 à juillet 2023, l'écrivain a vécu aux côtés de sa femme, Anne, l'épreuve et le combat de la maladie. Il scrute au plus près l'élan vital d'une histoire qui l'unit à son " amoureuse " et brosse le portrait d'une femme magnifique. On y retrouve leur goût pour les voyages, le mouvement du monde et la merveilleuse routine du quotidien, mais aussi la permanence du deuil de leur fils Martin, décédé trente ans auparavant. Un livre de vie, le livre de toute une vie à deux. Le poète raconte, par brisées et par envolées, les deux dernières années d'une grande histoire d'amour. " Un hommage au bonheur et à l'intensité de la vie. " Le Monde des livres " Un récit magnifique, une simplicité de langage et une grande justesse. " AOC " Un des textes les plus bouleversants qu'il m'ait été donné de lire. " Tatiana de Rosnay - Le Parisien Dimanche Cet ouvrage a reçu le Prix littéraire de la Passion