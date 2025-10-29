L'intégrale 1973-1976

Blade est né dans des conditions horribles. Fils d'une prostituée attaquée par le vampire Deacon Frost au moment de son accouchement, il possède les capacités des vampires, mais jure de les traquer, d'autant qu'il peut évoluer le jour, contrairement à ses ennemis. Sa première cible ? Le seigneur des vampires, Dracula, évidemment ! Cette nouvelle série d'INTEGRALES est consacrée au plus célèbre chasseur de vampires de l'univers Marvel, qui a inauguré l'ère des films Marvel en 1998. En attendant la nouvelle adaptation avec Mahershala Ali dans le rôle-titre, Blade a joué un rôle important dans BLOOD HUNT. Avec la sortie de sa nouvelle mini-série en 100% MARVEL ce mois-ci, c'est l'occasion idéale de lui offrir sa propre série d'INTEGRALES, avec ces épisodes tirés pour la plupart de la série Tomb of Dracula !