La couleur de nos luttes

Kévin Bideaux, Rose K. Bideaux

Malgré un succès international retentissant, le drapeau arc-en-ciel semble avoir perdu avec le temps sa capacité à représenter l'entière diversité des communautés LGBT+/queers, conduisant à une multiplication d'autres drapeaux des fiertés. C'est le point de départ d'une réflexion sur l'univers de plus en plus vaste des emblèmes féministes et/ou queers, de la fin du XIXe siècle à nos jours, afin de mieux comprendre le choix des couleurs pour symboliser les identités de genre, les luttes féministes et les orientations sexuelles et romantiques. A l'intersection des études de genre et de la recherche sur les couleurs, explorant l'histoire de la création de ces emblèmes chromatiques, Rose K. Bideaux puise également dans la sémiotique des couleurs pour approfondir la relation que les minorités de genre et de sexualités entretiennent avec un symbolisme coloré enraciné dans un système de domination de genre, mais aussi de race et de classe sociale.

Par Kévin Bideaux, Rose K. Bideaux
Chez Editions Le Cavalier Bleu

|

Auteur

Kévin Bideaux, Rose K. Bideaux

Editeur

Editions Le Cavalier Bleu

Genre

discriminations, exclusion, ra

La couleur de nos luttes

Kévin Bideaux, Rose K. Bideaux

Paru le 13/11/2025

199 pages

Editions Le Cavalier Bleu

19,90 €

9791031807447
