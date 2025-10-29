Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Sensibilités intellectuelles africaines

Buata B. Malela, Christophe Premat

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comment l'Afrique pense-t-elle sa place dans la mondialité ? Ce livre invite à découvrir la multiplicité et la richesse des sensibilités intellectuelles africaines à travers trois grands axes. D'abord, il dresse la carte des grandes idées et des nouvelles voix qui, depuis la fin des années 1980, renouvellent l'engagement des penseurs et penseuses africain·es. Ensuite, il analyse la façon dont ces intellectuel·les déconstruisent les héritages et les stéréotypes venus d'ailleurs, pour mieux revendiquer une pensée critique, libre et autonome. Enfin, l'ouvrage met en lumière la créativité, la pluralité des expériences et la capacité de l'Afrique à inventer ses propres voies, en valorisant la diversité des regards, des trajectoires et des cultures. A la croisée de la philosophie, de l'histoire culturelle et des études postcoloniales, Sensibilités intellectuelles africaines offre une réflexion synthétique accessible sur les enjeux et les débats philosophiques et politiques qui font l'Afrique contemporaine.

Par Buata B. Malela, Christophe Premat
Chez Hermann

|

Auteur

Buata B. Malela, Christophe Premat

Editeur

Hermann

Genre

Critique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sensibilités intellectuelles africaines par Buata B. Malela, Christophe Premat

Commenter ce livre

 

Sensibilités intellectuelles africaines

Buata B. Malela, Christophe Premat

Paru le 29/10/2025

290 pages

Hermann

28,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791037045942
9791037045942
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.