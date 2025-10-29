Comment l'Afrique pense-t-elle sa place dans la mondialité ? Ce livre invite à découvrir la multiplicité et la richesse des sensibilités intellectuelles africaines à travers trois grands axes. D'abord, il dresse la carte des grandes idées et des nouvelles voix qui, depuis la fin des années 1980, renouvellent l'engagement des penseurs et penseuses africain·es. Ensuite, il analyse la façon dont ces intellectuel·les déconstruisent les héritages et les stéréotypes venus d'ailleurs, pour mieux revendiquer une pensée critique, libre et autonome. Enfin, l'ouvrage met en lumière la créativité, la pluralité des expériences et la capacité de l'Afrique à inventer ses propres voies, en valorisant la diversité des regards, des trajectoires et des cultures. A la croisée de la philosophie, de l'histoire culturelle et des études postcoloniales, Sensibilités intellectuelles africaines offre une réflexion synthétique accessible sur les enjeux et les débats philosophiques et politiques qui font l'Afrique contemporaine.