Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Nouvelles recherches en Egalité, Diversité et Inclusion

Hugo Gaillard, Clotilde Coron, Annabelle Hulin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Alors que les discours sur l'égalité, la Diversité et l'Inclusion (EDI) se multiplient dans les sphères politiques, médiatiques et organisationnelles, cet ouvrage collectif propose de maintenir une exigence critique et empirique sur ces notions. Porté par une approche résolument inclusive, il rassemble des travaux de recherche originaux qui explorent des thématiques encore peu étudiées ou récemment émergentes : orientation sexuelle et identité de genre, foi religieuse, neuroatypie, maladie chronique, endométriose, mais aussi inclusion par formation professionnelle ou encore dimension inclusive des plateformes numériques. A travers une approche thématique articulée en trois parties - (1) identités invisibles ou stigmatisées, (2) interfaces personnelles-professionnelles méconnues, et (3) expériences d'inclusion en contexte - ce livre donne à voir des expériences singulières, des tensions persistantes et des pistes d'action pour penser autrement les enjeux d'inclusion au travail. Destiné aux chercheurs, praticiens et étudiants en gestion et sciences sociales, mais aussi à toute personne intéressée par la recherche sur ces objets, cet ouvrage éclaire les défis contemporains de l'EDI et souligne l'importance des contextes organisationnels dans la construction d'environnements réellement inclusifs.

Par Hugo Gaillard, Clotilde Coron, Annabelle Hulin
Chez EMS éditions

|

Auteur

Hugo Gaillard, Clotilde Coron, Annabelle Hulin

Editeur

EMS éditions

Genre

Sociologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Nouvelles recherches en Egalité, Diversité et Inclusion par Hugo Gaillard, Clotilde Coron, Annabelle Hulin

Commenter ce livre

 

Nouvelles recherches en Egalité, Diversité et Inclusion

Hugo Gaillard, Clotilde Coron, Annabelle Hulin

Paru le 06/11/2025

208 pages

EMS éditions

19,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386302848
9782386302848
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La rentrée littéraire que personne n'a vue : 28 romans qui bouleversent tout en silence Paris : la droite bloque une subvention à 40 librairies indépendantes, dont Violette and Co Corée du Sud : une institutrice menacée après avoir “demandé” une bibliothèque Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.