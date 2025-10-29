Transcendons le progrès !

Essai du successeur de Jean-Michel Blanquer à l'ESSEC, Vincenzo Vinzi est le directeur de l'une des plus importantes écoles de commerce européenne. Il défend une vision à rebours des écoles de commerce classiques : c'est la capacité d'engagement des étudiants que l'ESSEC forme qui fera la différence. L'ESSEC est un acteur majeur de la formation et propose une vision prospective et engagée des grandes transitions contemporaines. Six thématiques sont abordées dans cet essai : la jeunesse et la formation des élites ; l'environnement et les transformations ; la réindustrialisation et les territoires ; le digital, l'innovation et l'obsolescence du savoir ; la géopolitique et la diplomatie économique ; l'immigration et l'attractivité. Vincenzo Vinzi incarne une vision transdisciplinaire et généraliste, en phase avec les mutations actuelles. Il chercher à promouvoir une approche critique et académique des transformations sociétales. Partant de l'idée d'un avenir considéré comme une source d'angoisse, Vinzi montre qu'il faut établir un nouveau rapport avec le progrès et l'avenir. Il faut y croire et, pour ce faire, s'y engager personnellement. Le leadership engagé est une ouverture aux autres, une capacité d'écoute, de soutien et d'encouragement. Les nouveaux modèles économiques seront ou ne seront pas durables. Un cercle vertueux prend place à l'ESSEC : l'école forme les étudiants à se transformer et à transformer les entreprises qu'ils seront amenés à rejoindre et le monde du travail s'en trouvera changé.