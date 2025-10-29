Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Transcendons le progrès !

Vincenzo Vinzi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Essai du successeur de Jean-Michel Blanquer à l'ESSEC, Vincenzo Vinzi est le directeur de l'une des plus importantes écoles de commerce européenne. Il défend une vision à rebours des écoles de commerce classiques : c'est la capacité d'engagement des étudiants que l'ESSEC forme qui fera la différence. L'ESSEC est un acteur majeur de la formation et propose une vision prospective et engagée des grandes transitions contemporaines. Six thématiques sont abordées dans cet essai : la jeunesse et la formation des élites ; l'environnement et les transformations ; la réindustrialisation et les territoires ; le digital, l'innovation et l'obsolescence du savoir ; la géopolitique et la diplomatie économique ; l'immigration et l'attractivité. Vincenzo Vinzi incarne une vision transdisciplinaire et généraliste, en phase avec les mutations actuelles. Il chercher à promouvoir une approche critique et académique des transformations sociétales. Partant de l'idée d'un avenir considéré comme une source d'angoisse, Vinzi montre qu'il faut établir un nouveau rapport avec le progrès et l'avenir. Il faut y croire et, pour ce faire, s'y engager personnellement. Le leadership engagé est une ouverture aux autres, une capacité d'écoute, de soutien et d'encouragement. Les nouveaux modèles économiques seront ou ne seront pas durables. Un cercle vertueux prend place à l'ESSEC : l'école forme les étudiants à se transformer et à transformer les entreprises qu'ils seront amenés à rejoindre et le monde du travail s'en trouvera changé.

Par Vincenzo Vinzi
Chez Editions de l'Eclaireur

|

Auteur

Vincenzo Vinzi

Editeur

Editions de l'Eclaireur

Genre

Management

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Transcendons le progrès ! par Vincenzo Vinzi

Commenter ce livre

 

Transcendons le progrès !

Vincenzo Vinzi

Paru le 14/11/2025

216 pages

Editions de l'Eclaireur

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782959554803
9782959554803
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.