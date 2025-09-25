Inscription
#Essais

A quel moment je m'engage ?

Philosophie Magazine

ActuaLitté
"Et vous, quelle est votre cause ? Aujourd'hui, qu'il s'agisse de politique ou d'écologie, les motifs d'engagement ne manquent pas. Certains militent depuis longtemps mais d'autres s'interrogent : ne serait-il pas temps de descendre dans l'arène ? Mais pour y faire quoi ? Et par quels moyens ? " Avec, entre autres, des sujets comme : -Ceux qui ne s'engagent pas sont-ils des salauds ? -Si le Rn arrive au pouvoir, vous faites quoi ? -L'étonnante méthode de révolution non-violente par Srdja PopovicMais aussi : -Que peut le droit face à la guerre ? Rencontre avec Philippe Sands-Comment résister à la fatigue ?

Par Philosophie Magazine
Chez Philosophie Magazine Editeur

|

Auteur

Philosophie Magazine

Editeur

Philosophie Magazine Editeur

Genre

Autres

A quel moment je m'engage ?

Philosophie Magazine

Paru le 25/09/2025

100 pages

Philosophie Magazine Editeur

6,90 €

