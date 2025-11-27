Inscription
#Essais

Tahiti et la Polynésie française

Lonely Planet, Planet Lonely

ActuaLitté
Un guide en phase avec les nouvelles tendances du monde du voyage : abondamment illustré pour offrir un avant-goût de la destination, clair et synthétique pour construire facilement son itinéraire, riche en conseils et astuces pour des expériences au plus près des habitants. Les meilleures expériences d'un voyage en Polynésie : observation des baleines, randonnée, sites lagonaires, fêtes traditionnelles, paysages idylliques... La couverture intégrale des 5 archipels, des îles les plus connues (Tahiti, Moorea, Bora Bora) aux destinations émergentes encore confidentielles (atoll d'Anaa et île de Makatea, dans les Tuamotu, Fatu Hiva aux Marquises) Les meilleurs conseils pour bâtir son itinéraire et choisir les îles "à la carte" en fonction de ses attentes. Un focus sur la plongée sous-marine, activité phare, avec une présentation des sites de plongée et une sélection des meilleurs centres Des conseils personnalisés pour s'immerger dans la culture polynésienne (sites archéologiques, tatouage, art culinaire, artisanat, fêtes traditionnelles, sports traditionnels). Des éclairages pour aller au coeur de la fascinante culture polynésienne : l'histoire et la civilisation, les danses traditionnelles, les festivals, le tatouage, la danse, les sports... Des informations détaillées sur tous les modes de transport et des conseils pour faciliter la logistique du voyage.

Par Lonely Planet, Planet Lonely
Chez Lonely Planet

|

Auteur

Lonely Planet, Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

Polynésie, Tahiti

Tahiti et la Polynésie française par Lonely Planet, Planet Lonely

Commenter ce livre

 

Tahiti et la Polynésie française

Lonely Planet, Planet Lonely

Paru le 04/12/2025

512 pages

Lonely Planet

25,50 €

ActuaLitté
9782384928057
© Notice établie par ORB
