Les pierres de vie

- Deux héros que tout oppose, et qui pourtant se retrouvent autour d'un objectif commun : protéger l'équilibre de l'Univers. - Une amitié face au danger des Dragons et des Gardiens divins. - Une fin épique pour cette duologie au coeur de l'astrologie chinoise, dans un monde aussi riche que différent. Plusieurs semaines ont passé depuis l'incendie de la serre impériale de Xing Gong et Tao ne se remet pas de la mort de son ami Jin qu'elle a abandonné dans les flammes. Lorsque Jamal revient de l'une de ses missions d'éclaireur, il rapporte une rumeur : un Tigre de Feu aurait été aperçu dans la campagne, brûlant tout sur son passage. Jin aurait-il survécu ? Ignorant les ordres de l'impératrice Liu, Tao s'élance dans une quête désespérée pour le retrouver. Mais quand elle lui fait face, Jin n'est plus lui-même : son toteng Tigre de Feu l'empoisonne et lui a fait perdre la raison. Pire encore, Tao comprend qu'il s'est allié à Xiaoyu, la guerrière Dragon. Elle tombe dans un piège et par sa faute, la Gardienne azur, protectrice du printemps est capturée. Pour arrêter Xiaoyu, il n'y a plus qu'une solution : se rendre à Shambhala, le temple des Gardiens perché au sommet de la plus haute montagne de l'Empire. Mais le chemin ne sera pas sans embûches...