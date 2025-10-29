Inscription
Trieste, la littérature pour territoire

Christophe Trieste

Trieste, la littérature pour territoire propose de saisir sur le vif la triestinité, ses métamorphoses et son actualité au-delà des clichés masquant son originalité. L'exploration du champ littéraire comme art de faire le territoire dévoile une ville ne figurant sur aucune carte et performe la complexité triestine comme un espace à la fois " singulier pluriel ", libre et ouvert sur l'avenir. Trieste est sa littérature. A la découverte de la poétique de l'espace, un maillage de textes propose en ouverture de découvrir le territoire triestin comme tissu textuel avec la complicité de Bobi Bazlen, Carolus L. Cergoly, Fery Fölkel, Anita Pittoni, Umberto Saba et Italo Svevo. L'arpentage de l'espace se métamorphose en une constellation de photographies et d'essais proposant un regard neuf sur les pratiques littéraires du territoire de Boris Pahor, Biagio Marin, Scipio Slataper, Giani Stuparich et Paolo Rumiz. La juxtaposition d'éclats de mots et d'images que proposent les portfolios de Marion Wulz, Mario Magajna, Laura Marocco, Anja ?op et Wanda Wulz donne corps à un territoire que tout un chacun peut s'approprier.

