#Imaginaire

Une année de perles

Emy Bill

ActuaLitté
La vie d'instit n'est pas de tout repos. Dès septembre, il faut reprendre le rythme effréné des copies à corriger, préparer les projets pour l'année, faire l'inventaire de la classe, sélectionner des jeux pour l'école (et les tester en famille)... de quoi bien remplir ses journées, ses soirées et ses week-ends ! Avec tendresse et humour, Emy qui est "professeure des écoles" croque son quotidien au fil d'anecdotes savoureuses et un peu folles. Elle y raconte les sorties scolaires, les chamailleries de ses élèves, les récrés au soleil et sous la pluie, la grippe et les kermesses ! Ses chères têtes blondes (et leurs parents) lui en font voir de toutes les couleurs, mais elle, son métier, elle l'adore ! Instit : oui, définitivement, pour elle, c'est le plus beau métier du monde !

Par Emy Bill
Chez City Editions

|

Auteur

Emy Bill

Editeur

City Editions

Genre

Humour

Une année de perles

Emy Bill

Paru le 29/10/2025

142 pages

City Editions

16,90 €

ActuaLitté
9782824627106
© Notice établie par ORB
