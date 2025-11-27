Inscription
#Polar

La chambre des ombres

Olivier Merle

ActuaLitté
En quête de vérité, une jeune femme se retrouve confrontée à de terrifiantes expérimentations psychiatriques. Jeune femme libre et non conformiste, petite-fille d'un émigré russe, Svetlana est virée du journal local où elle travaille. Son tort ? S'obstiner à vouloir enquêter sur des meurtres aux mises en scène particulièrement maléfiques. Jusqu'au jour où, dans le château isolé de son grand-oncle, un nouveau drame exprime toute la folie des assassins. Lancée à leur poursuite, Svetlana est convaincue que ces meurtriers sont des êtres mentalement déstructurés. Dès lors, elle n'aura qu'un objectif : découvrir qui façonne leur folie et les manipule jusqu'à obtenir cette obéissance absolue, cette soumission qui ne recule devant rien. Et ce, au péril de sa vie. " Parfaite lecture d'Halloween. Olivier Merle excelle à créer une atmosphère oppressante et glaçante, où chaque page se tourne fébrilement, maintenant le lecteur dans une tension permanente. Et il aborde, au passage, des questions profondes sur la nature humaine, les manipulations et les traumatismes psychologiques . " L'Est éclair " Olivier Merle nous offre un thriller terrifiant dans l'enfer de la manipulation mentale. " Ici Paris Tous les grands succès d'Olivier Merle sont chez Pocket

Par Olivier Merle
Chez Pocket

|

Auteur

Olivier Merle

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

La chambre des ombres

Olivier Merle

Paru le 27/11/2025

440 pages

Pocket

9,60 €

ActuaLitté
9782266353205
