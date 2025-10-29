Inscription
#Polar

Ca va trinquer !

Sophie Taam, Thomas Stipsits

Alors que l'inspecteur Sifkovits vient rendre visite à sa mère quelques jours à Stinatz, un petit village autrichien typique, il découvre des véhicules de police stationnés devant une cave à vin. Il n'en faut pas plus pour piquer sa curiosité et réveiller son excentricité légendaire. Un vieux viticulteur vient de mourir dans sa cave. Un simple accident pour les policiers locaux : l'homme aurait succombé à des émanations de gaz de fermentation. Mais quelques détails chiffonnent l'inspecteur... Alors, quand sa mère et son gang d'amies incollables sur les ragots et les potins, lui annoncent que le mort avait un comportement étrange depuis plusieurs mois, Sifkovits décide de mener l'enquête. Mais attention, le meurtrier court toujours et l'inspecteur pourrait bien trinquer et déguster...

Par Sophie Taam, Thomas Stipsits
Chez City Editions

|

Auteur

Sophie Taam, Thomas Stipsits

Editeur

City Editions

Genre

Romans policiers

Ca va trinquer !

Thomas Stipsits trad. Sophie Taam

Paru le 05/11/2025

272 pages

City Editions

7,50 €

9782824626895
