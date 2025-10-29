Ca va trinquer !

Alors que l'inspecteur Sifkovits vient rendre visite à sa mère quelques jours à Stinatz, un petit village autrichien typique, il découvre des véhicules de police stationnés devant une cave à vin. Il n'en faut pas plus pour piquer sa curiosité et réveiller son excentricité légendaire. Un vieux viticulteur vient de mourir dans sa cave. Un simple accident pour les policiers locaux : l'homme aurait succombé à des émanations de gaz de fermentation. Mais quelques détails chiffonnent l'inspecteur... Alors, quand sa mère et son gang d'amies incollables sur les ragots et les potins, lui annoncent que le mort avait un comportement étrange depuis plusieurs mois, Sifkovits décide de mener l'enquête. Mais attention, le meurtrier court toujours et l'inspecteur pourrait bien trinquer et déguster...