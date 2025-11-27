Inscription
Blast

Blast

Karine Giebel

Le nouveau roman tant attendu de la reine du polar français. Monter au front sans arme ni gilet pare-balles. Soigner les autres au péril de sa vie. Se sentir utile en ce monde. De Sarajevo à Gaza, en passant par Grozny, la Colombie ou l'Afghanistan, Grégory se rend au chevet des sacrifiés sous l'égide de la Croix-Rouge internationale. Chaque victime sauvée est une victoire sur la folie des hommes. Chaque vie épargnée donne un sens à la sienne. Peu importe les cicatrices et les plaies invisibles que lui laisse chaque conflit. Poussé par l'adrénaline, par un courage hors du commun et par l'envie de sauver ceux que le monde oublie, Grégory prend de plus en plus de risques. Jusqu'au risque de trop. Jusqu'au drame... Ne pas flancher, ne pas s'effondrer. Ne pas perdre la raison. Choisir. Sauver cette jeune fille, condamner cet adolescent. Soigner ce quadragénaire, laisser mourir cet enfant. Choisir. Endurer les suppliques d'une mère, d'un père. Certains tombent à genoux devant lui, comme s'il était Dieu. Choisir. Tenter de sauver cette femme. Sacrifier sa petite fille qui n'a que peu de chances de survivre à ses blessures. Choisir. Et chaque fois, mourir un peu. Ajouter une citation

Par Karine Giebel
Chez Pocket

|

Auteur

Karine Giebel

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

Blast

Karine Giebel

Paru le 27/11/2025

360 pages

Pocket

10,30 €

9782266323932
