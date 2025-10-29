Les démocraties et la mort

Dès son lancement, un livre N°1 des ventes d'essais aux USA. Depuis plus de dix ans, Douglas Murray s'est rendu à de multiples reprises en Israël et à Gaza pour y faire des reportages. Après le 7 octobre 2023, il s'y est installé pour plusieurs mois. Murray n'est pas juif et n'a aucun intérêt personnel en Israël. Mais il n'accepte pas qu'on lui mente, et Israël est l'objet des mensonges les plus gros, les plus profonds et les plus longs de l'histoire. L'attachement d'Israël aux valeurs occidentales fondamentales - capitalisme, droits individuels, démocratie et raison - en a fait un phare du progrès dans une région dominée par l'autoritarisme et l'extrémisme. Les principes d'Israël contrastent avec l'idéologie du Hamas, qui proclame ouvertement son amour de la mort plutôt que de la vie. Douglas Murray expose dans ce livre d'un côté ce qu'il a vu et entendu SUR LE TERRAIN avant et après les massacres du 7 octobre et de l'autre, les positions à géométrie variable de la gauche et de l'establishment international. Il emmène ses lecteurs dans un voyage éprouvant à travers les conséquences du massacre du 7 octobre, en rassemblant les témoignages exclusifs des victimes, des survivants et même des terroristes responsables de ces atrocités. Il met en garde contre une empathie à sens unique, manipulée par les images, qui fragilise non seulement Israël mais aussi l'ensemble de la civilisation occidentale. Douglas Murray est journaliste et essayiste. Il intervient régulièrement à la BBC, dans le Wall Street Journal et au Spectator.