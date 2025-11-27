Editorial : Olivia Gesbert, Lisez le monde avec ceux qui l'écrivent ! Patrick Weil, Lisez le monde avec Bibliothèques sans Frontières ! Les voix de l'architecture : Dominique Perrault, Les fictions de l'architecte (entretien) Bibliothèques : un idéal menacé ? : Alberto Manguel, La bibliothèque comme micro- et macrocosme William Marx, Le mystère Ovide : une affaire de bibliothèques Julien Brocard, La bibliothèque des livres qui n'ont jamais été écrits Vanessa de Senarclens, Les bibliothèques et les "pertes de guerre" Cyrille Martinez, Manger la bibliothèque Robert Darnton, La censure des livres et le trumpisme Alice Kaplan, Mark Twain à contre-courant. Des Aventures de Huckleberry Finn à James de Percival Everett Isabelle Jarry, On a banni les démons et les fées. A propos de 1984 de George Orwell Cahier critique : spécial littérature étrangère : Blandine Rinkel, L'appel de Leila Guerriero (Rivages) Julien Delmaire, Les griffes de la forêt de Gabriela Cabezón Cámara (Grasset) Clément Bénech, Cet autre Eden de Paul Harding (Buchet-Chastel) Amina Damerdji, Les fleuves du ciel d'Elif Shafak (Flammarion) Vincent Message, Le garçon venu de la mer de Garrett Carr (Gallmeister) Fabrice Humbert, Jeux de lumière de Daniel Kehlmann (Actes Sud) Olivier Barrot, Kairos de Jenny Erpenbeck (Gallimard) Anne Serre, Je ne te verrai pas mourir d'Antonio Munoz Molina (Seuil) Grégory Le Floch, Fox de Joyce Carol Oates (Philippe Rey) Benjamin Hoffmann, 16 parties de chasse de Tehila Hakimi (Denoël) Nicolas Le Flahec, Les bons voisins de Nina Allan (Tristram) Blandine Rinkel, Pathemata ou L'histoire de ma bouche de Maggie Nelson (Ed. du sous-sol) Feya Dervitsiotis, Vibrato de Teju Cole (Zoé) Véronique Ovaldé, Les vulnérables de Sigrid Nunez (Stock) Ouvertures : Trois tragédies d'aujourd'hui : David Lescot, Les Perses d'Eschyle. Le théâtre à l'origine Olivier Barrot, Hécube, pas Hécube. Quand Tiago Rodrigues feat. Euripide... Blandine Masson, Tous des oiseaux. Dans les yeux de Wajdi Mouawad