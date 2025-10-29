Ito Jakuchû

Ce livre explore l'univers fascinant de l'artiste japonais Ito Jakuchu (1716-1800), figure emblématique de la période Edo et de l'art japonais, dont les oeuvres forcent l'admiration par la richesse éblouissante de leurs compositions, leurs détails d'une minutie saisissante et leur profondeur spirituelle imprégnée par le bouddhisme zen. Emu par la beauté de la nature dans toute sa diversité, Jakuchu élabore un style enchanteur qui atteint son apogée en 1757 avec sa série de trente rouleaux verticaux, Images du royaume coloré des êtres vivants. Il lui aura fallu plus d'une décennie d'observation et de travail pour retranscrire délicatement sur soie, plume par plume et pétale par pétale, la profusion de ce chatoyant bestiaire et de cette flore fabuleuse. Fervent adepte de la peinture d'après nature, Jakuchu parvient à métamorphoser le réel en y infusant un soupçon de merveilleux et un souffle spirituel lié à sa foi bouddhiste, ainsi qu'une flamboyante réinvention des modèles de la peinture chinoise d'oiseaux et de fleurs. Présenté dans une luxueuse édition, cet ouvrage met en valeur les reproductions d'une centaine de ses oeuvres - notamment l'intégralité de sa série emblématique provenant de la prestigieuse collection Museum of the Imperial Collections de Tokyo, ainsi qu'une sélection de ses plus belles encres et estampes - dans une qualité exceptionnelle permettant d'admirer leurs détails subtils, leurs contrastes puissants et leurs couleurs vibrantes. Grâce à une analyse approfondie de son art pictural, accompagnée d'une immersion au coeur de l'effervescence artistique, marchande et spirituelle du Kyoto du XVIIIe siècle, ce livre offre une compréhension enrichie du travail de Jakuchu et rend un hommage inédit en France à cet artiste d'exception, récemment redécouvert à l'occasion d'expositions qui ont envoûté le public aux quatre coins du monde.