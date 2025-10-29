" A quinze ans, une balle a changé la trajectoire de mon existence ; elle m'a arrachée à mon pays pour me projeter dans l'inconnu. " Malala a quinze ans lorsque les talibans prennent le pouvoir dans sa région montagneuse du Pakistan. Rapidement, ils interdisent l'école pour les filles et alors que Malala résiste publiquement, elle devient une cible. Le 9 octobre 2012 en rentrant du collège, des terroristes tentent de la tuer, la laissant dans un état critique. Arrivée en Europe afin de recevoir des soins d'urgence - et en dépit des menaces de mort -, elle continue son combat. Depuis, elle est devenue une icône pour toutes celles et tous ceux qui luttent au Pakistan et dans le monde contre les violences faites aux femmes. Trouver ma voie est un témoignage exceptionnel, intime et bouleversant où Malala évoque sa vie, ses convictions mais surtout la nécessité d'oser devenir soi, envers et contre tout.