Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman étranger

Un enchantement de fin de siècle

Danilo Manera, Yoss, Jacques Fuentealba

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cuba, 1987 Esteban Gutiérrez, 35 ans, fonctionnaire d'Etat convaincu, sue dans une guagua en attendant son prochain arrêt. S'entassent près de lui deux jeunes gens, Laura et Olaf, qu'il a vus grandir dans son quartier... Comme lors d'un danzón furieux, leurs routes ne vont alors cesser de se croiser au rythme des bouleversements de l'île, tout au long de ces douze années qui ont vu la chute du bloc soviétique et la fin des rêves. Un texte inédit, qui nous plonge au coeur de l'idéologie castriste en déliquescence et dans le fracas du monde. Un récit en hommage à une île où tout, même l'amour et la musique, est hautement politique.

Par Danilo Manera, Yoss, Jacques Fuentealba
Chez Gephyre

|

Auteur

Danilo Manera, Yoss, Jacques Fuentealba

Editeur

Gephyre

Genre

Littérature Espagnole

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un enchantement de fin de siècle par Danilo Manera, Yoss, Jacques Fuentealba

Commenter ce livre

 

Un enchantement de fin de siècle

Danilo Manera, Yoss trad. Jacques Fuentealba

Paru le 29/10/2025

128 pages

Gephyre

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782490418831
9782490418831
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.