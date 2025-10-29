Un enchantement de fin de siècle

Cuba, 1987 Esteban Gutiérrez, 35 ans, fonctionnaire d'Etat convaincu, sue dans une guagua en attendant son prochain arrêt. S'entassent près de lui deux jeunes gens, Laura et Olaf, qu'il a vus grandir dans son quartier... Comme lors d'un danzón furieux, leurs routes ne vont alors cesser de se croiser au rythme des bouleversements de l'île, tout au long de ces douze années qui ont vu la chute du bloc soviétique et la fin des rêves. Un texte inédit, qui nous plonge au coeur de l'idéologie castriste en déliquescence et dans le fracas du monde. Un récit en hommage à une île où tout, même l'amour et la musique, est hautement politique.