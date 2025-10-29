Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Grand-père, raconte moi ton histoire

Collective Oeuvre, Memento

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Tous les grands-pères ont des histoires à raconter, des récits nostalgiques, des souvenirs et des anecdotes sur leur vie. Des vies riches et passionnantes dont nous ne connaissons souvent que des fragments. Grâce à ce journal à offrir à votre grand-père, il pourra consigner tous les souvenirs qu'il souhaite préserver, partager et transmettre à sa famille. Histoires de son enfance, années d'école, débuts dans la vie d'adulte, aspirations, réussites, pensées intimes... Il suffit de se laisser guider par les questions pour donner vie au passé. Une fois rempli, ce journal écrit par la main de votre grand-père et agrémenté de photographies à coller au fil des pages constituera un merveilleux témoignage de son parcours. Il deviendra un lien entre les générations de votre famille. Un objet unique, un précieux trésor familial.

Par Collective Oeuvre, Memento
Chez Memento

|

Auteur

Collective Oeuvre, Memento

Editeur

Memento

Genre

Grands-parents

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Grand-père, raconte moi ton histoire par Collective Oeuvre, Memento

Commenter ce livre

 

Grand-père, raconte moi ton histoire

Collective Oeuvre, Memento

Paru le 05/11/2025

160 pages

Memento

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488204217
9782488204217
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.