Les vivants non-humains en politique

La disparition du nombre de vivants non-humains s'accélère, et les actions publiques de protection de la biodiversité développées depuis les années 1990 s'avèrent impuissantes, ou tout du moins limitées, face à cette crise. Quelle place est donnée à ces espèces et leurs espaces naturels dans les débats politiques, luttes d'intérêts et cadrages de problèmes publics ? A partir d'une enquête de terrain, cet ouvrage questionne la mise en politique publique de la biodiversité sur un territoire d'échelle régionale, celui de l'ex-région Nord-Pas-de-Calais. Il propose une sociologie politique environnementale qui intègre les dimensions biologiques et comportementales des vivants, et met en lumière la domination politique des humains sur les vivants non-humains et leur marginalisation dans la fabrique de l'action publique. Cette prise de pouvoir échoue pourtant partiellement à les contrôler, que ce soit pour endiguer l'évolution des "nuisibles" ou la perte de la biodiversité.