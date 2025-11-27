Inscription
#Essais

Les vivants non-humains en politique

Clémence Guimont

La disparition du nombre de vivants non-humains s'accélère, et les actions publiques de protection de la biodiversité développées depuis les années 1990 s'avèrent impuissantes, ou tout du moins limitées, face à cette crise. Quelle place est donnée à ces espèces et leurs espaces naturels dans les débats politiques, luttes d'intérêts et cadrages de problèmes publics ? A partir d'une enquête de terrain, cet ouvrage questionne la mise en politique publique de la biodiversité sur un territoire d'échelle régionale, celui de l'ex-région Nord-Pas-de-Calais. Il propose une sociologie politique environnementale qui intègre les dimensions biologiques et comportementales des vivants, et met en lumière la domination politique des humains sur les vivants non-humains et leur marginalisation dans la fabrique de l'action publique. Cette prise de pouvoir échoue pourtant partiellement à les contrôler, que ce soit pour endiguer l'évolution des "nuisibles" ou la perte de la biodiversité.

Par Clémence Guimont
Chez UGA Editions

|

Auteur

Clémence Guimont

Editeur

UGA Editions

Genre

Sciences politiques

Les vivants non-humains en politique

Clémence Guimont

Paru le 21/05/2026

UGA Editions

25,00 €

9782377475490
