#Essais

Le temps des humiliés

Bertrand Badie

L'humiliation est devenue l'ordinaire des relations internationales. Rabaisser un Etat, le mettre sous tutelle, le tenir à l'écart des lieux de décision, stigmatiser ses dirigeants : autant de pratiques qui se sont banalisées. Bertrand Badie remonte aux sources de l'humiliation - conquêtes occidentales du xixe siècle, montée des revanchismes dans l'entre-deux-guerres, décolonisation mal maîtrisée. Il montre que sa banalisation consacre l'émergence dramatique des opinions publiques et des sociétés sur la scène internationale, mais qu'elle trahit aussi l'inadaptation des vieilles puissances et de leurs diplomaties à un monde de plus en plus globalisé. Dès lors, il devient urgent de reconstruire un ordre international dans lequel les humiliés et leurs sociétés trouveront toute leur place. La montée des populismes et l'élection de Trump en 2016, le durcissement des gouvernements autoritaires d'Erdo gan et de Poutine ou les provocations de la Corée du Nord confirment le rôle structurel de l'humiliation dans les relations internationales, avec cette inversion inquiétante : l'humilié d'hier devient aussi l'humiliateur d'aujourd'hui.

Par Bertrand Badie
Chez Editions Odile Jacob

|

Auteur

Bertrand Badie

Editeur

Editions Odile Jacob

Genre

Sociologie politique

Le temps des humiliés

Bertrand Badie

Paru le 29/10/2025

256 pages

Editions Odile Jacob

9,50 €

9782415013776
