#Album jeunesse

Le roi de la galette

Bénédicte Guettier

Pour fêter les rois Trotro a invité ses amis. Il a fait tout seul la galette, enfin presque tout seul, son papa l'a aidé un tout petit peu. Quelle est belle ! disent Boubou, Nana et Lili et aussi belle que bonne. Am-stram-gram, c'est Boubou qui passe sous la table pour distribuer les parts. Mais qui va avoir la fève ? Chacun regarde l'autre tout en explorant son morceau de galette. C'est moi ! j'ai la fève, s'écrie Lili. Vive la reine ! Vive la reine ! Mais qui va-t-elle choisir pour roi ?

Par Bénédicte Guettier
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Bénédicte Guettier

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Autres personnages

Le roi de la galette

Bénédicte Guettier

Paru le 27/11/2025

24 pages

Editions Gallimard

6,50 €

9782075225274
