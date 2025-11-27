Le roi de la galette

Pour fêter les rois Trotro a invité ses amis. Il a fait tout seul la galette, enfin presque tout seul, son papa l'a aidé un tout petit peu. Quelle est belle ! disent Boubou, Nana et Lili et aussi belle que bonne. Am-stram-gram, c'est Boubou qui passe sous la table pour distribuer les parts. Mais qui va avoir la fève ? Chacun regarde l'autre tout en explorant son morceau de galette. C'est moi ! j'ai la fève, s'écrie Lili. Vive la reine ! Vive la reine ! Mais qui va-t-elle choisir pour roi ?