#Essais

Les lois barbares

Sylvie Joye, Marcelo Cândido da Silva, Bruno Dumézil

Enfants de Rome, les royaumes dits barbares ou post-romains le sont assurément, tout comme leurs lois. Cependant, en ce qui concerne le droit comme le reste, on sut élaborer des structures et des idées nouvelles dans cette période souvent considérée comme un moment fondateur pour l'Europe. Rédigées entre la fin du Ve et le début du IXe siècle, les "lois barbares" traduisent en effet la volonté des souverains d'affirmer leur autorité et de forger une identité pour les nouvelles entités politiques succédant à l'Empire romain en Occident. Tout en présentant les importants changements qui ont caractérisé l'étude des lois ces dernières années (de l'étude de la structure de leurs manuscrits aux réflexions sur le pluralisme juridique), l'ouvrage offre une synthèse claire sur les liens que celles-ci entretiennent avec les mécanismes du pouvoir et le fonctionnement de la société au début du Moyen Age. Il fournit par ailleurs un guide qui vise à faciliter l'accès à toutes les ressources heuristiques et bibliographiques qui ont fait de l'étude sur les lois barbares, le champ le plus novateur des études sur le haut Moyen Age.

Par Sylvie Joye, Marcelo Cândido da Silva, Bruno Dumézil
Chez PU Rennes

|

Auteur

Sylvie Joye, Marcelo Cândido da Silva, Bruno Dumézil

Editeur

PU Rennes

Genre

Haut Moyen Age (Ve au Xe siècl

Les lois barbares

Sylvie Joye

Paru le 27/11/2025

322 pages

PU Rennes

26,00 €

9791041306664
