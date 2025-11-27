Inscription
#Essais

Mick Jagger

Gilles Lhote, Patrick Mahé

ActuaLitté
A 80 printemps bien sonnés, Mick Jagger reste toujours l'icône rock et sexuelle la plus énigmatique, la plus complexe et la plus secrète de la pop culture. Ce fringant survivant de toutes les guerres du slogan culte " Sex, Drugs & Rock & Roll " a su conserver son énergie et son magnétisme intacts. French Lover : s'il n'en était qu'un, ce serait lui. Pas seulement au sens de séducteur de ses muses - qu'il ne compte plus -, ni par son mariage incandescent avec Bianca à Saint-Tropez, ni même par le souvenir des extravagances créatives des Rolling Stones à la villa Nellcote au coeur des années 1960, mais plutôt parce qu'il s'est ancré à Pocé-sur-Cisse, village au coeur de la Touraine. " Mon havre de paix dans la vallée des rois ", dit celui que la reine d'Angleterre anoblit en 1998. Au château de Fourchette, Mick Jagger règne sans partage sur une vingtaine d'hectares. Il y savoure dans la discrétion la beauté de l'ancien domaine du duc de Choiseul. Son appartement parisien, au coeur du Quartier Latin, est un de ses repaires de prédilection. Et tout au long de sa carrière, le Golf Drouot, le Trabendo, l'Olympia, le Parc des Princes, les terrains de Bagatelle et les artifices à grand spectacle du Stade de France ont permis à Mick Jagger, d'une scène à l'autre, de faire de l'Hexagone son théâtre d'ombres et, surtout, de lumières.

Par Gilles Lhote, Patrick Mahé
Chez L'Archipel

|

Auteur

Gilles Lhote, Patrick Mahé

Editeur

L'Archipel

Genre

Rock

Mick Jagger

Gilles Lhote

Paru le 27/11/2025

208 pages

L'Archipel

22,00 €

ActuaLitté
9782809849783
