Masser son cheval

Grâce à elle, vous serez en mesure de repérer les zones de tensions de votre cheval, d'interpréter ses réactions et de le masser avec précision et efficacité pour éliminer le stress et soulager ses douleurs et ses tensions musculaires. A l'aide des planches anatomiques et des pas à pas illustrés et détaillés, vous apprendrez à manipuler avec douceur et justesse les points et les zones réflexes de votre cheval, pour améliorer à la fois son bien-être général mais également son potentiel et ses performances sportives. Plus qu'une simple méthode thérapeutique, la méthode Masterson est aussi et surtout un moyen de renforcer la communication et la complicité avec votre cheval. En observant ses réponses à vos stimuli et en étant à son écoute, vous établirez une relation forte et unique, basée sur la confiance. Laissez-vous guider par l'auteur, Jim Masterson - le thérapeute de massage équin officiel lors des grandes compétitions équestres aux Etats-Unis depuis 2006 -, par votre cheval et par votre propre instinct : vous ressentirez très vite les bienfaits multiples de cette méthode, tant pour votre cheval que pour vous-même.