Les cahiers du Studio

SOMMAIRE (provisoire) "Pourquoi une revue ? " par Adrien Béal et Fanny Paulhan "Hypothèse du numéro" par Théo Cazau I. S'asseoir ici et regarder là "La Tentation du noir" par Théo Cazau "La messe de Pâques" par Stéphanie Aflalo "PSG / Auxerre au Parc des Princes" par Guillermo Pisani "La Cour d'Assises de Paris" par Perrine Mornay II. Etre vu·e par un spectacle et s'en étonner "Critiquer aujourd'hui" par Théo Cazau "à propos d'Edmond d'Alexis Michalik" par Caroline Châtelet "à propos des Douze Travelos d'Hercule" par Martine Trébillod "à propos de Jérôme Savary" par Thibaud Croisy III. Faire une chose et le montrer "à propos de Léviathan de Lorraine de Sagazan" par Théo Cazau Entretien avec Céline Champinot à propos de sa création amateure des Acteurs de bonne foi de Marivaux Compte-rendu d'un Parcours du Spectateur par Juliane Lachaut Exercice de jeu sur la gêne et la durée par Adrien Béal Montage photo et peinture pour Les Acteurs de bonne foi par Antonin Fassio "Enterrer les morts et se taire" de Francisco de Goya Ajouts de pensée écrits et dessinés par Jeanne Candel