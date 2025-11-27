Inscription
#Roman francophone

Les cahiers du Studio

Théâtre de vitry Stdio, Théâtre de Vitry

ActuaLitté
SOMMAIRE (provisoire) "Pourquoi une revue ? " par Adrien Béal et Fanny Paulhan "Hypothèse du numéro" par Théo Cazau I. S'asseoir ici et regarder là "La Tentation du noir" par Théo Cazau "La messe de Pâques" par Stéphanie Aflalo "PSG / Auxerre au Parc des Princes" par Guillermo Pisani "La Cour d'Assises de Paris" par Perrine Mornay II. Etre vu·e par un spectacle et s'en étonner "Critiquer aujourd'hui" par Théo Cazau "à propos d'Edmond d'Alexis Michalik" par Caroline Châtelet "à propos des Douze Travelos d'Hercule" par Martine Trébillod "à propos de Jérôme Savary" par Thibaud Croisy III. Faire une chose et le montrer "à propos de Léviathan de Lorraine de Sagazan" par Théo Cazau Entretien avec Céline Champinot à propos de sa création amateure des Acteurs de bonne foi de Marivaux Compte-rendu d'un Parcours du Spectateur par Juliane Lachaut Exercice de jeu sur la gêne et la durée par Adrien Béal Montage photo et peinture pour Les Acteurs de bonne foi par Antonin Fassio "Enterrer les morts et se taire" de Francisco de Goya Ajouts de pensée écrits et dessinés par Jeanne Candel

Par Théâtre de vitry Stdio, Théâtre de Vitry
Chez Esse que éditions

|

Auteur

Théâtre de vitry Stdio, Théâtre de Vitry

Editeur

Esse que éditions

Genre

Théâtre - Pièces

Les cahiers du Studio

Théâtre de vitry Stdio, Théâtre de Vitry

Paru le 27/11/2025

96 pages

Esse que éditions

10,00 €

9782487746206
