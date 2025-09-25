Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Juré, craché

Eric Dupond-Moretti, Marc-Olivier Fogiel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le témoignage coup de poing d'un ministre hors norme : premier avocat pénaliste à devenir garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti se livre sans concession sur ses quatre années passées place Vendôme. 4 ans, 2 mois et 17 jours : c'est le temps qu'a passé Eric Dupond-Moretti place Vendôme, un record sous la présidence d'Emmanuel Macron. Entre confidences exclusives et décryptage du milieu politique, l'ex-garde des Sceaux raconte les coulisses d'un monde feutré qu'il a voulu bousculer au nom de ses convictions. Sa relation avec Gérald Darmanin - qui lui succède place Vendôme -, le couple présidentiel, sa relaxe par la Cour de justice de la République, l'ancien avocat joue cartes sur table. Il revient aussi sur sa bataille pour faire évoluer une institution corporatiste, ses grandes réformes - inscription de l'IVG dans la Constitution, renforcement de la justice pénale -, ainsi que sur les affaires marquantes de son mandat, comme l'évasion sanglante du détenu Mohamed Amra. Il interroge le statut d'héroïne de Gisèle Pelicot et dénonce une exploitation des faits divers toujours plus grande, qui pousse la justice à céder au diktat de l'émotion. Enfin, avec son franc-parler, il alerte sur la montée des extrêmes, contre lesquels il s'est toujours battu. Poussé par l'exigence sans faille de Marc-Olivier Fogiel, il se dévoile sans filtre, avec la sincérité d'un homme que rien ne prédestinait à devenir ministre et qui a fait le choix de la politique sans jamais devenir politicien professionnel.

Par Eric Dupond-Moretti, Marc-Olivier Fogiel
Chez Michel Lafon

|

Auteur

Eric Dupond-Moretti, Marc-Olivier Fogiel

Editeur

Michel Lafon

Genre

Criminalité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Juré, craché par Eric Dupond-Moretti, Marc-Olivier Fogiel

Commenter ce livre

 

Juré, craché

Eric Dupond-Moretti, Marc-Olivier Fogiel

Paru le 25/09/2025

331 pages

Michel Lafon

21,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749961903
9782749961903
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.