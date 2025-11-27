Toutes les raisons de s'aimer Tome 8

Toutes les raisons de s'aimer, c'est le nouvel incontournable de la romance lycéenne. Chihiro Hiro y décrit avec finesse la découverte du sentiment amoureux au travers d'interactions adolescentes subtiles et touchantes. N'attendez pas pour succomber ! Alors qu'Urara est préoccupée par la déclaration que lui a faite Obi, Jun lui avoue aussi ses sentiments, ce qui ne manque pas de la déconcerter ! Troublée, la jeune fille ne sait plus comment se comporter avec son camarade de classe... Cependant, alors qu'elle est en plein dilemme, Obi la recontacte et ils décident de se revoir. A cette occasion, Urara est déterminée à lui donner sa réponse, mais il la prend de court avec une proposition inattendue !