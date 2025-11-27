Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

Toutes les raisons de s'aimer Tome 8

Chihiro Hiro, Mathilde Vaillant

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Toutes les raisons de s'aimer, c'est le nouvel incontournable de la romance lycéenne. Chihiro Hiro y décrit avec finesse la découverte du sentiment amoureux au travers d'interactions adolescentes subtiles et touchantes. N'attendez pas pour succomber ! Alors qu'Urara est préoccupée par la déclaration que lui a faite Obi, Jun lui avoue aussi ses sentiments, ce qui ne manque pas de la déconcerter ! Troublée, la jeune fille ne sait plus comment se comporter avec son camarade de classe... Cependant, alors qu'elle est en plein dilemme, Obi la recontacte et ils décident de se revoir. A cette occasion, Urara est déterminée à lui donner sa réponse, mais il la prend de court avec une proposition inattendue !

Par Chihiro Hiro, Mathilde Vaillant
Chez Akata

|

Auteur

Chihiro Hiro, Mathilde Vaillant

Editeur

Akata

Genre

Shojo/fille

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Toutes les raisons de s'aimer Tome 8 par Chihiro Hiro, Mathilde Vaillant

Commenter ce livre

 

Toutes les raisons de s'aimer Tome 8

Chihiro Hiro trad. Mathilde Vaillant

Paru le 27/11/2025

175 pages

Akata

7,10 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385313289
9782385313289
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La rentrée littéraire que personne n'a vue : 28 romans qui bouleversent tout en silence Paris : la droite bloque une subvention à 40 librairies indépendantes, dont Violette and Co Corée du Sud : une institutrice menacée après avoir “demandé” une bibliothèque Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.