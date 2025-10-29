Approche tissulaire de l'ostéopathie

La première édition du livre 2 d'Approche tissulaire date de 2005. En vingt années de nombreuses évolutions se sont produites et elles ont été encore plus nombreuses concernant ce Livre 2 que le Livre 1, dont une Seconde édition a été publié en 2004. Certes, le fondamental n'a pas changé, mais l'expérience accumulée a apporté beaucoup de nouveautés. Outre la multiplication des données, notre progression de praticiens et d'enseignants nous a fait découvrir des difficultés rencontrées par les pratiquants de l'approche tissulaire dont nous ne soupçonnions pas l'existence. L'une d'elle vient du fait qu'avec l'avènement et le succès des formations temps plein, sont arrivés chez les professionnels des praticiens de plus en plus jeunes, avec une moindre expérience. Une autre tient au fait que les formations de collèges mettent de plus en plus l'accent sur les aspects scientifiques voire médicaux et de moins en moins sur les fondamentaux historiques et philosophiques de l'ostéopathie. Pour les jeunes ainsi formés, les concepts proposés par l'approche tissulaire sont souvent inconnus et très dérangeants. Passer du concept corps-chose au concept corps-consciences ne se fait pas si facilement, parce que cela contredit notre " livre du monde " qui règle l'interprétation et la compréhension de ce que nous percevons. Ainsi l'intégration de l'approche tissulaire se fait par une transformation progressive de notre " être " et de notre capacité à percevoir, grandement liée à la qualité de notre présence-attention-intention et des perceptions qui en découlent. Cette évolution procède d'une longue maturation qui nécessite de revenir à la " source " afin d'ajuster, rectifier, compléter ce que nous avons mis en pratique : un véritable "saut énergétique" alimenté par les échanges entre praticiens, par de nouvelles expériences palpatoires. Il est ainsi apparu qu'il était important de revisiter les concepts de base et de mettre l'accent sur le développement des perceptions de chacun, en s'appuyant sur des pratiques intégrant les paramètres de palpation, subjectifs et objectifs, de reprendre le modus operandi et les techniques essentielles qui lui sont associées. Grâce à Alain Decouvelaere, qui a eu le courage d'entreprendre une démarche personnelle et une recherche approfondie, de nouveaux moyens ont émergés pour aider davantage les jeunes praticiens à gérer leur mental pour accéder à une meilleure qualité et stabilité de leur présence. C'est toute cette évolution que présente cette Seconde édition du Livre 2, entièrement revue, corrigé et largement augmentée, qui permettra à chacun d'approfondir sa pratique et sa compréhension de l'Approche tissulaire de l'ostéopathie.