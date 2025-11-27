Le Guide France

Onze régions pour quatre-vingt-seize départements en France métropolitaine ont été sillonnés par nos enquêteurs. 2100 tables testées anonymement, sélectionnées et notées sont répertoriées dans ce Guide France 2026. Parmi elles, les tables gourmandes, les remarquables, les prestigieuses ou les exceptionnelles, sans oublier celles de nos Jeunes Talents et de nos Grands de Demain qui portent la gastronomie du futur. Carnées ou végétales, régionales ou internationales, toutes les cuisines se dévoilent dans ce Guide France 2026 pour permettre de jeter votre dévolu sur la table qui répondra à vos envies du moment. Feuilletez, lisez, laissez-vous embarquer et régalez-vous.